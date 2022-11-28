AK Parti İlkadım'da üye ziyaretlerinde bulundu

SAMSUN (AA) - AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı, İlkadım ilçesinde üye ziyaretlerinde bulundu.

İlçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin, yaptığı yazılı açıklamada, 44 binden fazla üyenin tamamına ulaşmak adına ekipler halinde hane hane planlı bir şekilde çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Siyasetin gönüllülük işi olduğunu aktaran Erbin, "Biz bir davayız, teşkilatız. AK Partili olmak, bu ülkenin ve milletin asırlara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak anlamındadır. Bu çalışmalarda görev yapan arkadaşlarımızın tamamı, bu büyük kervanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İlkadım teşkilatı olarak "Teşkilat Sokakta" sloganıyla herkese ulaşmaya çalıştıklarına işaret eden Erbin, şunları kaydetti:



"61 mahallemizin tamamında bulunan üyelerimizi, hatta seçmenleri ziyaret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyor her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. AK Parti milletimizin gönlüne talip bir partidir. Bunu da biz teşkilat mensuplarının eli ile yapmaktadır. 2023'e doğru giderken Türkiye Yüzyılı diyerek, büyük bir müktesebatla, büyük bir kervanla, büyük bir mirasla, büyük bir vizyonla milletimizin karşısına çıkıyoruz. Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun."

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