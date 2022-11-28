Samsun'da start-stop özellikli aracın sürücüsüne trafik cezası

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SAMSUN (AA) - Samsun'da start-stop özelliği bulunan otomobili ile trafik ışıklarında duran vatandaşa fahri trafik müfettişince, "kavşakta aracın motorunu durdurmak"tan ceza kesildi.

İlkadım ilçesinde Ersel Sezgin (30), kiraladığı araç ile kırmızı ışıkta beklerken otomobilin start-stop özelliği devreye girince araç stop etti.

Bu sırada çevrede olan bir fahri trafik müfettişi Sezgin'e, "Kavşakta aracın motorunu durdurmak" suçundan trafik cezası yazdı. Ceza yediğini eve gelen tutanak ile öğrenen Sezgin, cezayı ödeyip karara itiraz etti.

Eve gelen cezayı görünce şaşırdığını ve güldüğünü ifade eden Ersel Sezgin, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Türkiye'de tek olan trafik cezası bende var. Kavşakta arabamda start-stop var diye trafik cezası yedim. Kavşakta durdum arabamda start-stop özelliği olunca araç stop etti. Sonra yola devam ettim. İki gün sonra evime trafik cezası geldi. Cezayı okuduğumda çok şaşırdık ve ilk önce güldük. Daha sonra emniyete gittim. Polise gösterdim onlar da ‘şikayetçi olmamı’ söylediler. Ben de cezayı ödeyip itiraz dilekçesi sundum. Sonucunu bekliyorum. 196 liralık cezayı 147 lira olarak indirimli ödedik.”

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