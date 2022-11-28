Samsun’da evine girerken düşen yaşlı kişi öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun’un İlkadım ilçesinde evine girerken dengesini kaybederek düşen yaşlı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Bol Sokak’taki ikametinde yaşayan Ali Özdemir (82), ekmek almak için evinden çıktı.

Bir süre sonra evine dönen Özdemir, ayakkabısını çıkarırken dengesini kaybederek yere düştü.

Başını taşa vurması sonucu ağır yaralanan Özdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma yürüttü.

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