Çarşamba Belediyesi’nden kaz yetiştiriciliğine büyük katkı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde, kaz üretimini arttırmak adına belediye tarafından başlatılan “Kaz Yetiştiriciliği Kursu” kapsamında vatandaşlara dağıtılan kaz yavruları büyüdü.



Kaz yavrusu desteği alan vatandaşlar, Çarşamba Belediyesi sayesinde kaz üretiminin arttığını belirterek, aldıkları kaz yavrularını kendi yavruları gibi büyüttüklerini söylediler.

Çarşamba Belediyesi, ilçede tarım ve hayvancılık alanında yatırımlarını sürdürürken hayata geçirdiği projelerle vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Çarşamba Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile 2022 yılı başında hayata geçirilen “Kaz Yetiştiriciliği Kursu”na katılanlara 2 bin kaz civcivi desteği sağlandı.



Vatandaşlara teslim edilen civcivler büyüdü ve yumurtlama dönemine girdi. Kaz desteği sağlanan kişilerden bazıları ise yumurtaların bir kısmı alınarak kuluçkaya yatırılacak ve tekrar açılacak kurslar ile vatandaşlara kaz yavruları dağıtılacak.

- Kaz yavrusu dağıtımı devam edecek

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mız doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle çok önemli bir ilçe. Bereketli topraklarımızda tarımdan hayvancılığa birçok üretim gerçekleştiriliyor. 2022 yılında başlatmış olduğumuz Kaz Yetiştiriciliği Kursu ile ilçemizde kaz yetiştiriciliğini arttırmayı hedeflemiştik. Neticesini de almaya başlıyoruz. Kaz, etinden tüyüne, yumurtasına birçok alanda kullanılan bir hayvan. Özellikle fındık tarlalarındaki yabancı otla mücadele bakımından da önemli. Hemşehrilerimize dağıttığımız kazlar büyüdü. Projemize bu yıl da devam etmeyi planlıyoruz. Dağıttığımız kazların yumurtalarının bir kısmını alarak kuluçkaya yatıracağız. Kaz yavrularımızı da tekrardan açacağımız kurslar ile hemşehrilerimize dağıtmış olacağız. Bir nevi ilçemizde bir kaz döngüsü sağlamış oluyoruz” dedi.



Kaz üretimi projesinde belediye ile iş birliği içerisinde çalışan Galip Öztoprak ise “Bu projemiz sayın Belediye Başkanımız Halit Doğan’ın isteği üzerine, bizim de destek yapabileceğimiz beyan edilerek bir araya gelmemizle oluştu. Kaz yumurtalarımız birinci derece orijinal mask kazı, Alman ırkı. Çok hızlı gelişebilen, çok yumurtlayabilen ve etlik olarak da ticari piyasası çok yüksek bir hayvan. Proje kapsamında kişi başı 15 ile sınırlı tutmak kaydı ile kaz yavrularını kursiyerlerimize teslim ettik” ifadelerini kullandı.



Belediyenin sağladığı kurslar neticesinde kaz yetiştiriciliğine başlayan Arif Aksu da 200 kaz yetiştirmek istediğini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.