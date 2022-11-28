Çarşamba’da 31 kaçak telefon ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 gümrük kaçağı cep telefonu ile 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.



Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bazı işyerlerinde kaçak telefon satışı yaptığını tespit etti.



Polis ekiplerince 5 işyerinde yapılan eş zamanlı baskında, 31 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız silah ve 25 mermi ele geçirildi.



İş yeri sahiplerine ise kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

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