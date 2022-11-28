Bafra’da bıçakla yaralama

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde Bafra Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda okullar arası Futsal turnuvasına seyirci olarak gelen kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Futsal turnuvası oynandığı esnada henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan olayda C.A. bıçakla sağ bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı C.A. tedavisi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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