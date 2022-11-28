Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) – Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi Dumlupınar Sokakta bulunan inşaattan çaldıkları malzemeleri araca yükleyen 2 zanlı, inşaat sahibi H.T. tarafından yakaladı.

İnşaat sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler S.Y. ve M.T'yi gözaltına aldı. Araç içerisine konulan malzemeler ise inşaat sahibine teslim edildi.

Emniyete götürülen 2 zanlının işlemleri sürüyor.

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