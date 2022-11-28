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Bafra Millet Kıraathanesine yoğun ilgi

AA

Bafra Millet Kıraathanesine yoğun ilgi

SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi tarafından hizmete sunulan Millet Kıraathanesi, başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunun uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Bafra Millet Kıraathanesi’nin kurulduğu günden bu yana kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin buluşma adresi olduğunun altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Millet Kıraathanesi’nin Bafra’nın sosyal hayatına da önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Özellikle gençlerin ve çocukların ders çalışmak için burayı fazlasıyla tercih ettiklerini kaydeden Başkan Kılıç, “Millet Kıraathanemizde her yaştan hemşehrilerimiz ikramımız olan çaylarını yudumlarken öğrencilerimiz ise sıcacık bir ortamda derslerini çalışıyor, araştırmalarını yapıyor, sınavlarına hazırlanıyor ve sohbet ediyorlar. Bizler de bulduğumuz her fırsatta aralarında olmaya gayret gösteriyoruz. Hangi açıdan bakarsanız bakın çok güzel bir ortam. Tüm gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte zamanlarını dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.

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