Samsun'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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SAMSUN (AA) – Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında müstakil ev yandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Tütüncüler Sokak'ta Fikri Mangır'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ev sakinlerinin yangın sırasında evde olmaması olası can kaybını engelledi.

İçerisi ve çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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