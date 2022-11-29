Havza'da UKOME Alt Komisyonu toplandı

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı, UKOME Şube Müdürü Taner Tuğbay Tolgay başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Tolgay, Ulaştırma Planlama Şube Müdürü Nasuhi Ali Kaptan, Şube Müdür Mesut Şahin, UKAME görevlisi Fevzi Oktay Aydın ile Trafik Hizmetleri Şube Görevlisi Alper Oğuzhan Kaptan'dan oluşan heyet, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret edip ilçe trafiğini rahatlatılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, talep ve tespitler kapsamında ilçe trafiğinin rahatlatılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Havza'da en önemli sorunlardan biri otoparktı. Samsun Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu mekanik otoparkın hizmete girmesiyle bu sorun ortadan kalkacak. UKAME iş birliği ile ilçemize hizmet etmenin gayretindeyiz." dedi.

Ziyaret sonrası Tolgay başkanlığında Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen UKAME Havza Alt Komisyon Toplantısı'na geçildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek bir üst komisyona sevk edildi.

Toplantıya Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Zabıta Komiseri Sinan Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Ertuğrul Sarı ve trafik polisi Ömer Erdoğan da katıldı.





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