Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Ladik Emniyet Müdür Vekili Komiser Ramazan Dinç, vatandaşlara telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarısında bulundu.

Dinç, yaptığı açıklamada, özellikle vatandaşları telefonla arayıp kendisini polis, jandarma, hakim, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan bazı kişilerin kimlik bilgileri, kredi kartı ya da banka kartı numaralarını veya şifrelerini isteyebileceğini belirtti.

Bu gibi kişileri inanılmaması gerektiğini vurgulayan Dinç, "Sizinle irtibata geçen dolandırıcılar, 'Hesabınız terör örgütü tarafından kullanıldı, terör örgütü ile bağlantınız tespit edildi' gibi sözlerle sizi korkutarak para veya değerli eşyalarınız isteyebilir. Bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Unutmayalım ki hiç bir polis, jandarma, hakim, savcı veya kamu görevlisi, dolandırıcıların yaptığı gibi banka hesabından, maddi durumdan bahsetmez. Vatandaşlarımızın bu tür telefonlara itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini kimseyle paylaşmamalarını tavsiye eden Dinç, böyle bir durumla karşılaşılması halinde güvenlik güçleriyle irtibata geçilmesini istedi.

- Kavak Belediyesinden Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemesi hatırlatması

Kavak Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi borcu olanların borçlarını ödemeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım'da sona ereceğini belirtildi.

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri ve yoğunluğu önlemek için ödemelerini son güne bırakmamalarını istenilen açıklamada, "Emlak vergisi, ilan ve reklam, katı atık ücretlerinin 30 Kasım'dan sonra ödeme yapılacak olan vatandaşlarımız gecikmeli faiz ödemesi ile karşı karşıya kalacaklar." ifadesine yer verildi.





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