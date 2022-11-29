Samsun'da "Kenevir Araştırma Merkezi Projesi" kapsamında protokol imzalandı

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında "Lifli Bitkiler Üretim ve İşleme Kompleksi Projesi" ile "Kenevir Araştırma Merkezi Projesi" için kenevir ürünleri test merkezi veri platformlarının oluşturulması kapsamında protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlüğü'nde düzenlen imza törenine Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu katıldı.

Rektör Ünal, Karadeniz Bölgesi'nin gelişmesine önemli katkı sağlayacak projelerin yürütülmesine ilişkin iki ayrı iş birliği protokolü imzalandığını belirtti.



"Lifli Bitkiler Üretim ve İşleme Kompleksi Projesi" ile "Kenevir Araştırma Merkezi Projesi" için kenevir ürünleri test merkezi ve veri platformlarının oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal, "Bu iki proje için aktarılacak ödeneğin kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokoller imzalandı. İmzalanan protokolle, DOKAP tarafından onaylanan projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve finansmanına ilişkin konuların sorunsuz olarak yürütülmesi hedefleniyor." dedi.

Bölge ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip olan iki önemli projeye işlevsellik kazandırmak istediklerini anlatan Ünal, kenevir ve diğer lifli bitkilerin bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İki projemiz de bizi heyecanlandıran önemli projelerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevirle ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini ve bizzat bu konuyla ilgili çalışmaların yapılmasını istediğini biliyoruz. Üniversite olarak bu noktada ciddi bir misyon üstlendik. Akademik bilgiyi bölgenin gelişimine katkı sağlayacak şekilde yeniden planlayarak süreci hızlandırmaya çalıştık. Bu konuda ciddi yatırımlar ve devam eden görüşmelerimiz var. Bu iki projenin ilerde daha kapsamlı projelerin oluşmasına vesile olmasını diliyoruz."

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise OMÜ'nün kendilerine sunduğu iki nitelikli projeyi bölge açısından yeni bir başlangıç olarak gördüklerini söyledi.

Proje çalışmalarının hemen başlayacağını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:



"Finansmanı 10 milyon 500 bin lira olan Kenevir Araştırma Merkezi Projesi ile 7 milyon 362 bin lira olan Lifli Bitkiler Üretim ve İşleme Kompleksi Projesi bizler için çok önemli çalışmalardır. OMÜ ve Samsun, kenevir çalışmalarında pilot bölgelerden bir tanesi. Daha önceden OMÜ ile lifli bitkiler olan kenevir ve ısırgan ile ilgili çalıştaylar düzenlemiştik. Bu çalışmaları yerel düzeyden genele yansıyacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığımızın kalkınma planında kenevir ve ısırganla ilgili önemli hedefler konulmuştur. Bu projelerin desteklenmesi bizler açısından çok önemliydi. Bu kapsamda imzaları atılan bu çalışmayı önemsiyoruz."

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