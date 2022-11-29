AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı teşkilat toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı teşkilat toplantısı gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin, İlkadım ilçesinin 61 mahallesinde 3 bin 611 sokak ve caddede ayak basmadık yer bırakmadıklarını, 44 binden fazla üyenin tamamına ve seçmenlere ulaşmak adına planlı şekilde çalıştıklarını söyledi.

Seçmenleri de ziyaret ettiklerini anlatan Erbin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. AK Parti, milletimizin gönlüne talip bir partidir. Bunu da teşkilat mensuplarının eliyle yapmaktadır. 2023'e doğru giderken Türkiye Yüzyılı diyerek büyük müktesebatla, büyük kervanla, büyük mirasla, büyük vizyonla milletimizin karşısına çıkıyoruz. Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.

Toplantıya mahalle başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri ve ana kademe yönetim kurulu üyeleri katıldı.





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