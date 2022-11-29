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OMÜ'de "Aile içinde şiddetle baş etmede çözüm önerileri" çalıştayı yapıldı

AA

OMÜ'de "Aile içinde şiddetle baş etmede çözüm önerileri" çalıştayı yapıldı

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), "Aile içinde şiddetle baş etmede çözüm önerileri" çalıştayı yapıldı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM), Samsun Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü ile OMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu iş birliğinde organize edildi.

OKTAM Müdürü Hatice Kumcağız, çalıştayda yaptığı konuşmada, aile içi şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda yaralanmalar, ruhsal hastalıklar ve hamilelik komplikasyonlarını kapsayan kısa ve uzun dönemde sağlık sorunları, çocuklarda ise duygusal, davranışsal ve sağlıkla ilgili sorunlar görüldüğüne işaret eden Kumcağız, şunları aktardı:

"Şiddete maruz kalan kadınların, yıllar sonra şiddet olmasa bile hiç şiddete uğramamış kadınlara göre 2 kat daha fazla fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarının olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu kapsamda aile içi şiddet dünya genelinde önemli bir halk sağlığı ve insan hakları sorunu olarak görülmekte."

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Murat Baykut ise kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans yaklaşımıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Kolluk kuvveti olarak jandarmanın temel vazifesinin, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine saygı eşliğinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak olduğunu belirten Baykut, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede temel amacımız önleyici olmak. Asayiş Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği kuruldu. Toplumla temas ettiğimiz her noktada, kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı birimlere müracaatta bulunan vatandaşlarımızın güler yüzle ve güven verici bir şekilde karşılanması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınması ve işlemlerinin süratle tamamlanması maksadıyla jandarma karakollarımızda 'Güven Masası' uygulaması hizmet vermeye devam ediyor. Tüm kadın vatandaşlarımıza Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapılarak akıllı telefonlarına KADES uygulaması yükleniyor."

Çalıştayda, OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencileri, Samsun ŞÖNİM meslek elemanları ve psikolojik danışmanlık uzmanları ile OMÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Topluluğu öğrencileri çeşitli yönlerden aile içi şiddeti önlemeye yönelik önerileri paylaştı.



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