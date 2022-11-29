Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde E.A'nın kaçak makaron, tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 18 bin 400 bandrolsüz boş makaron, elektrikli sigara sarma makinesi, 600 dal doldurulmuş makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirdi.

Şüpheli E.A. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.