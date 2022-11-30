Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefa T. (18) yönetimindeki 55 AIH 577 plakalı motosiklet, Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Erhan A'nın (42) kullandığı 55 AAY 958 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan Sefa T, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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