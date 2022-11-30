Bafra'da şehitler ve merhum gaziler için mevlit okutuldu

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SAMSUN (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi 112. mevlit programını gerçekleştirdi.

TÜGŞAV Bafra Şubesi tarafından vakıf binasında kasım ayı şehitleri polis memurları Recep Çakmak, Yusuf Ceylan ile jandarma er Hüseyin Yahşi, personel astsubay Erdal Bolat, deniz er Osman Pektaş ve tüm şehitler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerin ruhuna mevlit okundu.

Yeni Cami İmamı Cemalettin Baş, Yunus Emre Cami İmamı Hasan Aydoğdu, şehit polis memuru Yusuf Ceylan'ın babası emekli imam İlyas Ceylan, emekli imam Nafiz Küçük, Alaçam Gökçeağaç Oymağı Cami İmamı Davut Ocak tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program Bafra Vaizi Ahmet Güvenler'in okuduğu duanın ardından ikramla son buldu.

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