Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nden Başkan Özdemir'e ziyaret

SAMSUN (AA) - Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Erkan İyiliksever ve okul idarecileri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

İyiliksever ve beraberindekiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yaptıkları ziyarette Başkan Özdemir'e okulun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İyiliksever, Özdemir'e okula vermiş oldukları katkılardan ötürü teşekkür ederek, "Sayın Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim. Özel öğrencilerimizin eğitimi için tüm kurumlarımız ile ortak hareket etmeye özen göstermekteyiz." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir ise her zaman eğitim kurumlarının yanında olduklarını belirterek, "Özellikle özel çocuklarımızı hayata hazırlayan ve onların hayata tutunması konusunda gayret gösteren Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi gibi kurumlarımız söz konusu olduğunda daha hassas davranmaktayız. Bizlere emanet çocuklarımızın en iyi eğitimi alması için elimizden gelen ne var ise yapmaktayız. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Engelliler Günü'nü kutlarım." dedi.

Ziyaretin sonunda İyiliksever tarafından Özdemir'e, özel öğrenciler tarafından yapılan ahşap süslenmeli ayna hediye edildi.





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