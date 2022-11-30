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Amasya'daki trafik kazasında yaralanan tiyatroculardan Özgür Ayaz da taburcu edildi

AA

Amasya'daki trafik kazasında yaralanan tiyatroculardan Özgür Ayaz da taburcu edildi

SAMSUN (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu üç kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Özgür Ayaz tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Özgür Ayaz'ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da 20 Kasım akşamı son oyunlarını sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıkan tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sergen Deveci, 21 Kasım'da ambulans uçakla İstanbul'da özel hastaneye gönderilmiş, diğer yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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