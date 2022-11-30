Salıpazarı'nda Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Mini Market hizmete girdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Gökçeli Mahallesi'ndeki marketin açılışında yaptığı konuşmada, Salıpazarı'nda ikinci marketlerinin açıldığını söyledi.



Marketin bölge birliğinde ilk olma özelliği taşıdığını belirten Cebeci, "Burası bir mini market. Buna benzer Türkiye genelinde yoğun çalışma yapılıyor. Samsun, Sinop, Ordu ve Amasya'da açmış olduğumuz 12-13 markete ek olarak bir de Kooperatif Mini Market açıyoruz. Bu marketler çiftçilerimiz için son derece önemli, çünkü buradan yaptığınız her alışveriş, Türk tarımına, Türk çiftçisine destek verecektir. Açtığımız bu marketlerle hem çiftçimizi hem de üreticilerimizi koruyoruz. Tarım Kredi Mini Marketimizin Salıpazarı ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Halil Akgül ve Bölge Başkanımız Fikret Oy'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül de Tarım Kredi Kooperatifinin 50 yıldır ilçede hizmet verdiğini vurgulayarak, "Sonuçta kooperatif, köylünün malı. Dolayısıyla açılışını yaptığımız bu market de köylünün malı sayılır. İlçemize ve ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından mağazayı gezen katılımcılar, satışı yapılan ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölge Grup Müdürü Celalettin İnan, Karadeniz Marketler Bölge Müdürü Elif Bayraktar, İlçe Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Fikret Özbek ile Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy katıldı.







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