Alaçam'da "Doğaya Vefa Projesi"nin tanıtımı yapıldı

SAMSUN (AA) - Alaçam ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bitkisel atık yağların çevreye ve canlılara etkileri konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Doğaya Vefa Projesi"nin tanıtımı yapıldı.



Alaçam Kaymakamlığı önünde yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Okul Müdürü Mehmet Çay, dünyada hızlı nüfus artışıyla beraber doğal kaynakların yoğun bir şekilde tüketildiğine işaret etti.



Yakın gelecekte su ve diğer doğal kaynaklar açısından sıkıntı yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Çay, "Bu anlamda bir an önce önlemlerin alınması gerektiğini düşündüğümüz için bu projeyi başlatma kararı aldık. İlk hedefimiz öğrencilerimizi ve ilçe halkını atık yağların çevreye verdiği zararlar hakkında bilinçlendirmek. Proje süresince toplayabildiğimiz tüm atık yağları ilgili firmalara ulaştırarak sanayi alanında ham madde kaynağı oluşturmak ve atık yağların geri dönüşümünü sağlamayı düşünüyoruz. Bir litre atık yağı çöpe atmayarak 1 milyon litre temiz suyu kurtarabiliriz." dedi.



Küresel ısınmanın çevreye verdiği zarardan ötürü su kaynaklarının tehlikede olduğunu ve bu durumun ciddi olarak hissedilir hale geldiğini söyleyen Çay, "Lavabolara atılan atık yağlar giderlerin tıkanmasına sebep olmakta. Ayrıca giderlerin açılması için kullanılan kimyasallar hem maddi açıdan külfet oluşturmakta hem de doğaya zarar vermektedir." diye konuştu.

Proje koordinatörü öğretmenlerden Orhan Yüztaş ise "Bugün burada yapılan proje tanıtımımızın amacına ulaşacağını ve halkımızın bu konuda duyarlılık kazanacağını düşünüyoruz. Halkımızın projemize destek sağlamaları için atık yağları toplamalarını ve bizimle iletişime geçmelerini istiyoruz. Hep birlikte el ele vererek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tanıtım etkinliğine, Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ramazan Çoban, projenin koordinatör öğretmenleri Pınar Yılmaz, Özlem Altunöz ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.









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