Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 2021-2022 mali yılı genel kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste gerçekleştirilen genel kurul öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Amirliği tarafından katılımcılara dolandırıcılık ve arabadan hırsızlık olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Genel kurulda divan heyeti başkanlığını KARADENİZBİRLİK Başkan Vekili Fahri Şahin, üyeliğini ise Ahmet Ergin yaptı. Şahin, katılımcılara teşekkür ederek, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel kurulda yönetim ve denetim raporları, bilanço ve gelir gider tablolarının görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından faaliyet programı ile tahmini bütçe de karara bağlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.