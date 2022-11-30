Alaçam'da Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi hizmete girdi.



Alaçam Belediyesi karşısına açılan marketin açılışına Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Zaman, Türkiye'nin en büyük marketi olan Tarım Kredi Kooperatifin ilçelerinde açtığı marketin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Acar da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ilçelerinde açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Açılışın ardından mağazayı gezen katılımcılar, ürünlerle ilgili bilgi aldı.





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