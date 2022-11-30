Samsun'da bir kişinin bıçakla yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı saldırı anı, güvenlik kameralarınca kayda alındı.



İlçenin Hançerli Mahallesi İskele Caddesi'nde yol kenarında bekleyen M.Ö. (32), koşarak yanına gelen E.F.Ö. (28), E.Ö. (22) ve F.T'nin (15) bıçaklı saldırısına uğradı.

Bu kişiler, M.Ö'yü bıçakla bacağından yaralayıp 55 AZU 98 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.



Yaralı, çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gazi Polis Merkezi ekipleri, saldırı sonrası Zeytinlik Mahallesi Asmaaltı Sokak'ta park halinde bulunan aracın yanındaki E.F.Ö. ve F.T'yi gözaltına aldı.

Polis, zanlılardan E.Ö'yü yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.



Bıçaklı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, şüphelilerin M.Ö'yü bıçaklayıp kaçma anı yer aldı.

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