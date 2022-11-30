Kavak'ta Orman İşletme Müdürlüğü binasının inşaatı devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü yeni hizmet binasının inşaatı devam ediyor.

Kavak Orman İşletme Müdürü Şamil Doğru, eski binanın ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle yeni hizmet binası yapımına başlandığını hatırlattı.



Doğru, "Müdürlüğümüze ait eski hizmet binası ve lojmanları yıkılarak yeni hizmet binası yapımına başlanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen 1129 metre karelik sahada 445 metrekare taban yüzölçümünde temeli atılmıştır. Binamız 4 kat olacak." dedi.



Yeni hizmet binasının 2023 yılı sonuna doğru hizmete girmesini beklediklerini ifade eden Doğru, "Yeni hizmet binamızda bürolar, arşiv, konferans salonu, kafeterya ile ilçemizdeki orman işletme şeflikleri bulunacak." diye konuştu.





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