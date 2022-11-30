Samsun'da 2 kilo 340 gram esrar geçirildi, 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 340 gram esrar geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine Çelikalan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Bir ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 340 gram kubar esrar ile 3 kapsül sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan ikamet sahibi jandarmaya götürüldü.



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