Özel çocuklar ve engelliler için "Mutlu Çarşamba Projesi" etkinliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba Projesi", Salıpazarı ilçesinde devam ediyor.



Salıpazarı Spor Salonu'nda özel çocukların sosyalleşmesi, hayata adapte olmaları, spor yaparken eğlenceli bir gün geçirmesi amacıyla çeşitli aktiviteler yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında engelli bireylerle özel çocukları bir araya getirdiklerini söyledi.

Kaynaştırma sınıflarında okuyan çocuklar ve engelli bireylerin normal gençlerle, çocuklarla kaynaştırarak farkındalık eğitimi yaptıklarını anlatan Sağlam, "Basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, atletizm ve futbol branşlarında hocalarımızla faaliyet gerçekleştirdik. Bundan sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projesi kapsamında düzenli olarak her çarşamba bu faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.





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