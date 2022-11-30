Samsunspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında konuk edeceği Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, duran top ve taktik çalışmalar ile sona eren antrenmana, sakatlığı devam eden Mücahit Albayrak katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Moryke Fofana, Yusuf Emre Gültekin ve Osman Çelik ise takımdan ayrı çalıştı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel öğrenciler, kulübü ziyaret etti. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, futbolcularla sohbet ederek birlikte şut çekti.

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