Çarşamba'da "Dünya Şoförler Günü"nde şoförlere çikolata ikram edildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, "30 Kasım Dünya Şoförler Günü"nde şoförler unutulmadı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve Çarşamba Şoförler Odası Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ticari araçlar durduruldu.



Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Komiseri Samet Aydın ve Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, şoförlere çikolata ikram ederek şoförlerin "30 Kasım Dünya Şoförler Günü"nü kutladı.



Aydın ve Bala, ticari araç sürücülerine trafikte dikkat etmeleri gereken hususlar ve 1 Aralık tarihi itibariyle başlayacak kış lastiği uygulamasını da hatırlattı.

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