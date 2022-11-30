Çarşamba Belediyesinde ücretsiz sanat kursları devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesinde ücretsiz sanat kurslarının devam ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cemil Şensoy Kültür Merkezi ve Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde kurslar devam ediyor.

Kursiyerler, zeka oyunları, Türk halk müziği, Türk halk oyunları, bağlama, keman, piyano, gitar, tiyatro ve drama gibi branşlarda istedikleri kurslara katılıp kendilerini geliştirebiliyor. Kurslara başvurmak isteyenlerin Cemil Şensoy Kültür Merkezi’ne gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Çarşamba Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde, Çarşamba Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliği ile açılan kurslar ve kurs kayıtları da devam ediyor. Merkezde bulunan icathanede gençler, robotik kodlamadan yazılıma kadar eğlenerek öğreniyorlar. El sanatları kursu, değerler eğitimi, ney, rölyef, tezhip, resim, zeka oyunları, Kur'an-ı Kerim ve İngilizce kursları da devam ediyor. Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde ortaöğretim, lise ve üniversite gruplarına eğitimler veriliyor.

Öte yandan, Çarşamba Belediyesi tarafından, halk oyunları ekipleri için Halk Dansları Topluluğu Çalışma Odası yapıldı. Küçük yaş grubundan gençler ve büyüklere tüm ekipler derslerini artık bu odada sürdürüyor.

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