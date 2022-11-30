Büyükşehir Belediyesi, TBV ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

SAMSUN (AA) - Sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk Böbrek Vakfı (TBV) ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapılan imza törenine,TBV Başkanı Timur Erk, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal katıldı.



TBV Başkanı Timur Erk, imza töreni sonrası öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim verdi.

Tuz ve şeker kullanımıyla sağlıklı beslenmeye dikkati çekmek amacıyla vakıf olarak bugüne kadar 36 ilde öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim düzenlediklerini belirten Erk, "Sağlıksız beslenme nedeniyle obezite çok fazla artmaya başladı. Hastalıklardan korunmak için hazır gıdalardan uzak durun. Hareketli yaşamı tercih edin ve bol su tüketin. En küçük ağrı olduğunda hemen ilaca sarılmayın. İlaç içeceğiniz zaman mutlaka doktora danışın. Bizim için en iyi ilaç spor. Doğru boy kilo oranında olmaya gayret edin, hareketli bir yaşam tarzı benimseyin." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilere böbrek sağlığının korunması ile neler yapabilecekleri anlatıldı.

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