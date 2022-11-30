Samsun'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadın hafif yaralandı.

İddiaya göre, eşi U.K. ile Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yürüyen S.K. isimli kadın, eski eşi Y.Ü. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından Y.Ü, yanında bulunan tabancayla çifte ateş etti.

Bu sırada silahtan çıkan kurşunlardan biri, yoldan geçen A.K. isimli kadının koluna isabet etti.

Y.Ü. ise U.K. tarafından elinden silahı alınarak darbedildi.



Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.K, S.K. ve Y.Ü emniyete götürüldü.

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