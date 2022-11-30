Samsun'da tramvaydan yükselen duman seferleri aksattı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde tramvaydan yükselen duman seferleri aksattı.

Tekkeköy'den Atakum istikametine giden tramvay, Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda yolcu indirip bindirmek için durdu.

B kabinin teker kısmından dumanlar yükselen tramvaydaki yolcular indirildi.

Bir süre durakta bekledikten sonra bakım onarım için çekilen tramvaydan dolayı seferler aksadı.

Yolcular ise durağa gelen başka bir tramvayla yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.