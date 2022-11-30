Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Ahmet Demir idaresindeki 34 BB 7961 plakalı hafif ticari araç, Karacalı mevkisinde sulama kanalına devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine ve Katip Demir yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba ile Terme ilçesindeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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