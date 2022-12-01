Çarşamba'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan D. (19) idaresindeki motosikletli kurya, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı Çarşamba Asma Köprü çıkışında Nezih A. (31) yönetimindeki 54 BS 227 plakalı ciple çarpıştı.



Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Özcan D, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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