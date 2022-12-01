İYİ Parti Çarşamba İlçe Başkanlığına yeniden Yazıcı seçildi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - İYİ Parti Çarşamba İlçe Başkanlığına yeniden Turhan Yazıcı getirildi.

Yazıcı, ilçe başkanlığında gerçekleştirilen kongredeki konuşmasında, 3. olağan kongrelerini yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



İYİ Parti'nin milletin teveccühüyle artık iktidarda istenen parti haline geldiğini ifade eden Yazıcı, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in sokak sokak verdiği iktidar mücadelesi, milletimizin dalga dalga desteğiyle karşılık bulmuştur. Bizler de Genel Başkanımızın verdiği bu çetin mücadeleye Çarşamba olarak çalışmalarımızla desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.



İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy da partilerinin artık iktidara talip olan bir parti olduğunu dile getirerek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel kurula mevcut başkan Yazıcı tek aday olarak katıldı. Seçimde kullanılan

82 oyun tamamını alan Yazıcı, yeniden başkanlığa seçildi.



Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Mücahit Semiz, Dursun Ali Işıldak, Hatun Acar, Tülay Saraç, Azize Taşkın, Dinar Demir, Gülşen Erdik, Seda Pala, Hakan Koskos, Ahmet Uzal, Ali Dok, Hava Algül, Cemal Dursun, Hüseyin Köksal, Erdal Özkurt, Gökhan Alkan, Hasan Tuç, Malik Sağlam, Mehmet Şen, Metin Ismak, Mustafa Aydoğdu, Mustafa Uzunoğlu, Filiz Karabaş, Nevzat Şahin, Osman Sevindik, Ömer Savuk, Özgür Mercimekci, Muzaffer Utku Koyuncu, Raif Atik, Resul Fırıncı, Handan Ovalı ve Mevlüt Güngör."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.