Kaymakam Atar'dan meskun mahalde havaya ateş açanlara "ceza" hatırlatması

SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, düğün, nişan, spor müsabakaları ve benzeri etkinliklerde silah atılması halinde cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

Atar, yaptığı yazılı açıklamada, asli görev ve sorumluluklarından birisinin de vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamak olduğunu vurguladı.



Bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakaları gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallelerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiğine işaret eden Atar, şöyle devam etti:



"Hatta bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu yine yaralanmaların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Bu kapsamda Kaymakamlığımızca kişilerin can güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallelerde havaya ateş edilmesinin önlenmesi, bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir."

Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması noktasında taahhütname alınacağını aktaran Atar, "Organizasyon sahipleri, açık alanda yapacakları etkinliklerde farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 santimetre ebadında 'Havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik afişi tüm katılımcıların görebileceği organizasyon alanına asacak. Yine bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk kuvvetleri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlüklerini yerine getirecektir. Aynı zamanda muhtarlar da bölgelerinde bu durumu öğrendiklerinde zaman kaybına sebebiyet vermeden kolluk birimlerine bildirimde bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Atar, aksine davrananlar hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlem yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.