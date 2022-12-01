Salıpazarı'nda Tepealtı İlkokulu binası köy yaşam merkezine dönüştürülüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde atıl halde bulunan Tepealtı İlkokulu binasının köy yaşam merkezine dönüştürüleceği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tepealtı köyü Demirli mevkisinde 6 bin 550 metrekare alana sahip iki derslikli, lojmanlı Tepealtı İlkokulu binasının köy yaşam merkezine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Salıpazarı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan "Salıpazarı Tepealtı Köy Yaşam Merkezi'nde Doğa, Fen ve Matematik Okulu Projesi" ile öğrencilerde doğa bilinci oluşturmanın yanı sıra temel bilimsel kazanımları deneysel olarak ulaşma fırsatı sunulmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, ayrıca temel eğitim dönemindeki çocuklara birçok sanat dalının doğada var olduğunu görme imkanı verileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Uygulanması planlanan müfredatta doğa ve matematik bilincinin geliştirilmesi, farkındalık oluşturulması, doğanın işleyişi ve temel bilgileri üzerine birçok kazanım yer almaktadır. Proje ile okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin doğayla buluşması, uluslararası standartlara uygun doğa eğitimine katılmaları amaçlanmıştır. Doğa okur yazarlığı kazanan öğrencilerin bilimsel araştırma metotlarını keşfetmesi ve sorgulama becerilerinin artması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin doğada sorunları fark ederek yaratıcı çözüm yollarını kendilerinin üretmesi de hedefler arasındadır." ifadesine yer verildi.





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