Kavak'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

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SAMSUN (AA) - Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli cinste 3 bin fidan dağıtıldı.

Sebze pazarı yanında Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçtan, erguvan ve oya cinsi fidanlar vatandaşlara ücretsiz verilirken, fidan almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kavak Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından fidanların dikimi, bakımı ve yetiştirilmesi hakkında bilgi de verildi.

Kavak Orman İşletme Müdürü Şamil Doğru, Kavak'ta ve bağlı şefliklerde fidan dağıtımına devam edeceklerini söyledi.



Doğru, "Amacımız geleceğimize, çocuklarımıza emanet edeceğimiz ülkemizi daha yeşil bir ülke haline getirmek. 'Geleceğe nefes dünyaya nefes' sloganıyla orman ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla vatandaşlarımıza 3 bin fidan dağıttık. Zaman zaman fidan dağıtımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Doğru, orman ve ağaç sevgisinin kazandırılması amacıyla okullarda öğrencilere yönelik programlar düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.











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