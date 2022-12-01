Polis maskotu "Kanka" ve "Şahin" özel çocuklarla halk oyunları oynadı

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SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ile maskotlar "Kanka" ve "Şahin" İlkadım Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda etkinliğe katıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün sosyal faaliyetleri kapsamında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Polis Timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Köpek Eğitim Merkezi personeli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İlkadım Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Polis maskotu "Kanka" ve trafik polisi maskotu "Şahin" eşliğinde emniyet personeli ve öğrenciler, halk oyunları oynadı.

Yunus timleri ve asayiş köpeği "Kont"un gösteri yaptığı etkinlikte, öğrenciler polis araçlarına binerek eğlenceli vakit geçirdi.

Polisler, çocuklara boya kalemi ve boyama kitabı ile çeşitli hediyeler verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Kadir Sümer, AA muhabirine, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın talimatları doğrultusunda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocukların yanında olduklarını ve polislik mesleğini tanıttıklarını belirten Sümer, şöyle konuştu:



"Aynı zamanda herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman 112'yi arayabileceklerini anlatmaya çalıştık. Polis maskotumuz 'Kanka', trafik maskotumuz 'Şahin' ile birlikte eğlenceli dakikalar geçirmeye çalıştık. Çocuklarımıza hediyelerimiz oldu. Çocuklarımıza güzel bir gün geçirtmeyi hedefledik. Umarım mutlu olmuşlardır. Emniyet Müdürlüğümüz olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız."

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