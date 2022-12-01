Bafra'da kış lastiği denetimi yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, araçlarda kış lastiği olup olmadığının yanı sıra lastiklerin diş derinliklerini de kontrol etti.

Uygulama kapsamında 55 araç kontrol edilirken, 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücülere trafikte güvenli sürüş ve olası kazaları önlemek için mutlaka kış lastiklerini takmaları uyarısında bulundu.





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