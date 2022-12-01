Geçimini 41 yıldır aletlere ağaçtan sap yaparak sağlıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Çelik, geçimini kazma, balta, keser, kürek, orak, nacak gibi aletlere ahşap sap yaparak sağlıyor.

Yeni Mahalle Vatan Caddesi'nde tek katlı küçük bir iş yerinde ağaca şekil veren Çelik, AA muhabirine, mesleğini severek ve özenerek yaptığını söyledi.



İlkokuldan sonra ağaç oyma işine merak salınca ağaçları yontmayla başladığı belirten Çelik, mesleğini 41 yıldır devam ettirdiğini anlattı.

Mesleğini yaşadığı sürece sürdüreceğini dile getiren Çelik, "Yıllardır ailemin geçimini bu meslekten sağlıyorum. Kazma, keser, balta, kürek, orak, nacak gibi aletlere sap yapıyorum. Eskiden çok güzel para kazandık. Son yıllarda ise teknolojinin gelişmesiyle işlerimiz düştü. Yeni nesil bu tür mesleklere ilgi duymuyor. Oysa benim çocukluğum, gençliğim bu mesleği yaparak geçti. Bu işten ekmek yedim, emekli oldum, çocuklarımı büyüttüm ve evlendirdim." ifadelerini kullandı.







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