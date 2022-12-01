Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Biri 87, diğeri 80 yaşında... Ağacın tepesinde bakın ne yapıyorlar!

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bafra ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.K, G.E, Ö.K, H.H.B, T.T, H.K. ve A.A'yı yakaladı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.