Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Ladik İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ramazan Dinç, sürücülere kış lastiği kullanmaları uyarısında bulundu.

Dinç, yaptığı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu ile Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ dolayısıyla kara yollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Ladik ilçesinde kar kalınlığının zaman zaman 20 santimetreye kadar yükselebildiğine işaret eden Dinç, "Kış Lastiği taktırmayanlara mevzuat gereği para cezası uygulanıyor. Taktırmayan sürücülerimizin cezai duruma düşmemesi için acilen kış lastiklerini taktırmaları gerekir." dedi.

- Havza'da özel öğrencilerden gösteri

Havza'da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler gösteri sundu.



Eftal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Havza Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardında özel öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Program özel öğrencilerin dans ve müzik gösterileri ile sona erdi.

Programa, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, davetliler ve çocukların aileleri katıldı.

- Çarşamba'da "Damdaki Pazarlık" adlı oyun sahnelenecek



Çarşamba'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Damdaki Pazarlık" adlı oyun sahnelenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da sahnelenecek oyun, ücretsiz izlenebilecek.

Hüseyin Kurt'un yönettiği iki perdelik komedide, Hüseyin Kurt, Semih Cengiz, Cemil Yıldız, Asena Semiz, İsa Bektaş, Yahya Balcı, Anıl Pala rol alıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel, bir tiyatro oyunuyla vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Biz, birken, yan yanayken çok güzeliz. Dünya Engelliler Günü'nde farkında olup engelleri birlikte aşalım. Sevginin, iyiliğin, azmin bütün engelleri aşacağını biliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, 3 Aralık'ta Cemil Şensoy Kültür Merkezi'mizde sahnelenecek oyunu izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.









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