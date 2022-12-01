Havza YEG Yönetim Kurulu değerlendirme toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Yönetim Kurulu yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Havza YEG binasında Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile Havza YEG Müdürü Özgür Atala katıldı.

Özdemir, 2022 faaliyetleri kapsamında 8 projeye destek verdiklerini dile getirerek, "Bu projelerimize yaklaşık 650 bin lira destek verildi. İnşallah bu rakamlar 2023 faaliyet yılımızda artarak devam edecek. Havza YEG olarak kuruluş amaçlarımız doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Havza'mızın kalkınması için tüm sivil toplum örgütlerimiz, kalkınma ajanslarımız ve resmi kurumlarımızla iş birliği içinde olacağız." dedi.

Nayman ise Havza YEG'in daha aktif olabilmesi için gayret gösterildiğini vurgulayarak, "Güzel projelere destek verildi ve verilmeye davam edilecek. İnşallah önümüzdeki dönemde ilçemiz için Havza YEG iş birliğiyle birçok projemizi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Şahin de OKA olarak ülke ve bölgenin kalkınması için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Atala tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.





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