GÜNCELLEME - Samsun'da farklı tarihlerde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, farklı tarihlerde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu, 22 Ekim'de Karşıyaka Mahallesi'nde T.İ. ile 19 Kasım'da Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde S.Ç'nin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, silahla yaralama suçunu işlediği tespit edilen U.F'nin Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'ndeki adresini belirledi.

Zanlı ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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