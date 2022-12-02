Salıpazarı'nda kış lastiği denetimi yapıldı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde polis ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.



Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibarıyla başlamasının ardından yurt genelinde denetimler başladı.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri de yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği denetimi yaptı.

Polis, otobüs, kamyon, kamyonet, ticari taksi ve okul servis araçlarının kış lastiği takıp takmadığını, lastik diş derinliğini ve evrakını kontrol etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.