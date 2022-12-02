Samsun'da traktör römorkuna çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Güven B. (31) idaresindeki 55 YD 167 plakalı hafif ticari araç, Bahçeler Mahallesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi yolunda yol kenarında bekleyen Ramazan Ç'nin (35) kullandığı 55 FR 734 traktörün lahana yüklü römorkuna çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Güven B. ile yanındaki Songül Ö. (30) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.