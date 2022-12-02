Samsunspor, yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Altaş Denizlispor'u konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son 4 haftada sırasıyla Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 10 puan toplayan Samsunspor, Altaş Denizlispor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Moryke Fofana, Mücahit Albayrak, Yusuf Emre Gültekin ve Berk Taşkın ile kadro dışı bırakılan Fernando Henrique Boldrin ve Arvydas Novikovas, maç kadrosunda yer almıyor.





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