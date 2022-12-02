Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K, G.E, Ö.K, H.H.B, T.T, H.K. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Bafra ilçesinde dün, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.